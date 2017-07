Governo

O novo secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, foi um dos braços direitos do ex-líder do PS António José Seguro antes de este perder as eleições internas para secretário-geral do partido.

Na direção de Seguro, Eurico Brilhante Dias, atualmente com 45 anos, foi responsável pela elaboração do programa Indústria 4.0.

Já com António Costa na liderança do PS, foi convidado para o segundo lugar da lista de deputados à Assembleia da República pelo círculo de Castelo Branco.