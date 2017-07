Actualidade

Um golo do brasileiro Jonas e outro do suíço Seferovic permitiram hoje ao Benfica vencer os suíços do Neuchatel Xamax por 2-0, no primeiro das 'águias' de preparação para a temporada 2017/2018 de futebol.

A vitória 'encarnada' ficou definida nos primeiros 20 minutos, com Jonas a inaugurar o marcador logo aos cinco minutos, na conversão de uma grande penalidade, tendo Seferovic se estreado a marcar pelo tetracampeão nacional, aos 19 minutos.

O encontro frente aos suíços está integrado no torneio Uhrencup 2017, tendo os 'encarnados' agendado ainda novo embate com outra equipa suíça, o Young Boys, no sábado.