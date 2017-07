Actualidade

O Barcelona anunciou hoje ter chegado a acordo com o Benfica para a contratação do defesa-direito Nelson Semedo, revelou o clube catalão, vice-campeão espanhol de futebol, no seu site na internet.

"O FC Barcelona e o Benfica chegaram a um acordo para a transferência de Nelson Semedo, apenas dependente dos exames médicos, a serem realizados na sexta-feira, em Barcelona", escreveu o Barcelona na sua página.

O contrato com o jovem internacional português, 23 anos, deverá ter validade de cinco anos e, de acordo com diversos jornais espanhóis, deverá rondar os 30 milhões de euros, mais cinco por objetivos.