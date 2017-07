Governo

Tiago Antunes, que em 2005 saiu da advocacia para ocupar cargos de confiança política, vai substituir Miguel Prata Roque na Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

Nascido em Lisboa, em 1978, Tiago Barreto Caldeira Antunes foi advogado na PLMJ, de 2001 a 2005, tendo saído da advocacia para desempenhar o cargo de adjunto do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro de 2005 a 2009.

Depois, de 2009 a 2011, foi chefe de gabinete do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro e, mais recentemente, desde 2016 e até 2017, foi assistente parlamentar acreditado no Parlamento Europeu.