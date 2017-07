Actualidade

O líder do PCP admitiu hoje que o Governo do PS "decidirá quem é que quer ter como parceiro" na reforma florestal, mas avisou que nem PSD nem CDS têm "soluções boas para a floresta".

"Os incêndios não se apagam com gasolina", começou por afirmar Jerónimo de Sousa quando confrontado pelos jornalistas com a eventualidade de o PS chegar a acordo com PSD e CDS para a reforma das florestas, que está em debate no parlamento e que deveria ser aprovada até quarta-feira.

Depois, afirmou que "os responsáveis políticos, particularmente destes últimos quatro anos, não têm, com certeza, soluções boas para a floresta".