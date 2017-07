Actualidade

O Sporting perdeu hoje o segundo jogo que disputou na Suíça integrado na preparação para a pré-época de futebol, ao ser derrotado pelos espanhóis do Valência por 3-0, em encontro disputado em Martigny.

Depois de na quarta-feira terem vencido os turcos do Fenerbahçe por 2-1, no seu primeiro jogo na Suíça, os 'leões' foram hoje dominados pela equipa valenciana, que chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, com dois golos no espaço de cinco minutos, aos 23 e 28 minutos, anotados por Orellana e por Rodrigo, ex-avançado do Benfica. O terceiro tento surgiu aos 68 minutos, apontado por Nacho.

O Sporting volta a jogar no sábado, defrontando os suíços do Basileia.