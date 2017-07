Óbito/Américo Amorim

A empresária angolana e presidente da petrolífera Sonangol, Isabel dos Santos, recordou hoje Américo Amorim, antigo parceiro em vários negócios em Portugal e Angola, como um "grande capitão da indústria".

Numa mensagem colocada na sua conta pessoal na rede social Instagram, a filha do chefe de Estado angolano reconhece a "triste perda" pela morte, hoje, aos 82 anos, do empresário português Américo Amorim, ilustrando a mensagem com uma fotografia em que, além de ambos, surge ainda Fernando Teles, presidente do conselho de administração do BIC, banco lançado precisamente pelos dois empresários.

"Américo Amorim, um grande capitão da indústria, um homem com paixão pela criação de valor, riqueza, emprego e constante empreendedor de projetos", escreveu Isabel dos Santos, considerada pela revista Forbes como a mulher mais rica de África.