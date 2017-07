Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou um relatório na noite de quinta-feira afirmando que indicadores económicos recentes sugerem que a recessão do Brasil está próxima do fim.

O FMI elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país sul-americano em 2017 de 0,2% para 0,3%. No entanto, o órgão reviu em baixa as estimativas para 2018, que passaram de uma subida de 1,7% para um crescimento de 1,3%.

Já para os anos de 2019 até 2022 a projeção é de uma subida de 2% para a economia brasileira.