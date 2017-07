Actualidade

Um juiz ordenou na quinta-feira a detenção preventiva do ex-presidente Ollanta Humala e da sua mulher, que enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e conspiração, no âmbito do escândalo da construtora brasileira Odebrecht.

A decisão de quinta-feira à noite autoriza a detenção preventiva por 18 meses de Humala e da sua mulher, Nadine Heredia, enquanto são investigados, depois de a acusação argumentar que o casal podia fugir do Peru.

O mesmo juiz já tinha ordenado a detenção de outro ex-presidente peruano, Alejandro Toledo, por motivos relacionados. Toledo está nos Estados Unidos, onde contesta a tentativa das autoridades peruanas para que seja deportado.