Actualidade

Pelo menos 11 pessoas, incluindo dois menores, foram mortas à facada por atacantes que invadiram uma festa de anos infantil no México, informaram as autoridades na quinta-feira.

O procurador do estado de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, disse que as investigações preliminares sugerem que o ataque, numa casa perto de Tizayuca, a norte da Cidade do México, foi "um ajuste de contas".

Entre as vítimas estava um homem que, de acordo com a identificação que tinha consigo, era um polícia da Cidade do México. Lara Salinas disse que o dono da casa tinha cumprido pena por sequestro.