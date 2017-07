Actualidade

O Estado colombiano deverá indemnizar com 550 milhões de pesos (158.215 euros) o ex-deputado Sigifredo López pelos danos que sofreu ao ser acusado de colaborar com as FARC e ter sido privado de liberdade por quatro meses.

"A procuradoria-geral declara-se administrativamente responsável pelos prejuízos causados, incluindo a privação de liberdade sofrida por Sigifredo López, fruto de uma investigação penal contra ele pelos crimes de homicídio agravado, pérfida tomada de reféns e rebelião", indica a decisão do tribunal administrativo de Cundinamarca.

A 11 de abril de 2002 guerrilheiros das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) sequestraram na Assembleia Departamental de Valle del Cauca, com sede na cidade de Cali, 12 deputados, incluindo Sigifredo López.