Marés Vivas

Os britânicos Bastille são hoje o grande destaque do Festival Marés Vivas, na Praia do Cabedelo, em Gaia, onde vão apresentar o álbum "Wild World" que editaram em 2016 e de que se destaca o 'single' "Good Grief".

A banda inglesa de Indie Rock e Rock Alternativo, formada em 2010, alcançou enorme sucesso em 2013 com o single "Pompeii" e, desde aí, o seu reconhecimento foi sempre aumentando.

Antes de Bastille, atua o britânico Tom Chaplin. O vocalista da banda britânica Keane chega ao Marés Vivas sem a banda que lhe deu notoriedade para apresentar o seu primeiro álbum a solo, "The Wave", editado no ano passado e que conta com temas como "Quicksand" e "Hardened Heart".