Óbito/Liu Xiaobo

Um jornal do Partido Comunista Chinês (PCC) disse hoje que Liu Xiaobo, dissidente chinês e Nobel da Paz, que morreu na quinta-feira, vítima de um cancro, era um peão do Ocidente, cujo legado desaparecerá em breve.

Em editorial, o Global Times, jornal em inglês do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC, afirmou que Liu teve uma "vida trágica", porque tentou confrontar a sociedade chinesa com apoio de fora.

O mais conhecido ativista chinês a favor da democracia, Nobel da Paz em 2010, morreu aos 61 anos, enquanto cumpria uma pena de 11 anos de prisão por subversão contra o Estado.