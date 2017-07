Actualidade

As temperaturas vão descer entre dois a cinco graus Celsius no fim de semana em Portugal continental, mas hoje ainda deverão estar acima dos 40 em alguns distritos do Alentejo, disse à agência Lusa o meteorologista Bruno Café.

"Hoje já temos uma pequena descida da temperatura, mas apenas na região Sul. Ainda vamos ter temperaturas entre os 40 e os 42 graus nas capitais de distrito do Alentejo e entre 35 e 39 no interior Norte e Centro", adiantou à agência Lusa o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou em 'aviso laranja' os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja até às 22:00 de hoje.