Actualidade

O grupo rock experimental Pere Ubu, de David Thomas, o produtor nova-iorquino Bookworms e o trio luso-sueco Casa Futuro fazem parte do cartaz do festival de música Out.Fest, marcado para outubro no Barreiro, foi hoje anunciado.

Esta será a 14.ª edição do Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro, marcado para os dias 04 a 07 de outubro, em vários espaços daquela cidade.

Entre os nomes hoje anunciados estão artistas "com várias décadas de trabalho de inovação, progressismo e experimentação continuada", como Pere Ubu Moon Unit, liderados por David Thomas, Simon Crab, This is Not This Heat e Nigel Ayers, ou seja Nocturnal Emissions, que regressa depois de uma série de apresentações na primavera.