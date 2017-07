Actualidade

A peça "Um D. João Português", a forma que Luís Miguel Cintra encontrou para continuar a fazer teatro após o fecho da Cornucópia, estará em cena, sábado e domingo, em Setúbal, no que encenador designa por "segunda estação" do projeto.

"Um D. João português - O mar (e de rosas)" é o subtítulo da peça que o encenador levará à cena num contentor à beira Sado, no cais 3, do porto de Setúbal, dois meses depois de ter apresentado a primeira parte da peça, "Um D. João Português - Na estrada da vida", no Montijo.

"De certa maneira é boa esta sensação de recomeço. Por outro lado, pede força de vontade ter de aceitar o dado de que as condições de trabalho mudaram para uma situação de mercado que não foi aquela em que ganhámos experiência (e muito menos quisemos)", escreve o encenador, numa alusão ao fim abrupto da Cornucópia, em dezembro de 2016, o seu "sonho" de mais de 40 anos, numa nota introdutória sobre a nova peça.