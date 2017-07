Actualidade

O ex-procurador de Macau Ho Chio Meng foi hoje condenado a 21 anos de cadeia por vários crimes, incluindo burla qualificada, branqueamento de capitais agravado e fundação de associação criminosa, em autoria ou coautoria.

Ho Chio Meng, que liderou o Ministério Público entre 1999 e 2014, conheceu hoje a decisão do coletivo de juízes do Tribunal de Última Instância (TUI), liderado por Sam Hou Fai, sete meses depois do início do julgamento, a 09 de dezembro de 2016.

No final da sentença lida pela juíza relatora, Song Man Lei, durante quase duas horas, Ho Chio Meng gritou de braço no ar que era inocente, que não tinha recebido dinheiro indevidamente e que queria ter direito a recurso.