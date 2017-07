PR/México

O Presidente da República considera que Portugal e México devem "criar uma parceria" alargada, "ultrapassando as feridas" do investimento mexicano nos transportes do Porto revertido pelo atual Governo, e "olhando para o futuro".

Em causa está a exploração, por subconcessão, da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) que o anterior executivo PSD/CDS-PP atribuiu, em final de mandato, à empresa mexicana Alsa, mas que o atual Governo do PS reverteu logo que entrou em funções, cumprindo uma das condições acordadas com os partidos à sua esquerda.

Em declarações à agência Lusa, numa antevisão da sua visita de Estado ao México, que se vai realizar entre domingo e terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se a este processo como "um episódio pontual" que deixou "feridas", que é preciso superar.