Actualidade

As ações das três intervenientes no negócio da venda da Media Capital por 440 milhões de euros estavam hoje a subir nas respetivas bolsas onde estão admitidas à cotação.

Assim, cerca das 10:00 em Lisboa, as ações da Prisa (vendedora) subiam 15% para 3,16 euros, as da Media Capital (comprada) avançavam 3,67% para 3,11 euros e no mesmo sentido as da Altice (compradora) estavam a valorizar-se 0,45% para 20,14 euros.

O Grupo Altice anunciou hoje que chegou a acordo com a Prisa para comprar por 440 milhões de euros a Media Capital SGPS, SA, que detém a TVI.