Pelo menos cinco polícias morreram hoje num ataque com armas de fogo contra um posto de segurança em Badrashin, 30 quilómetros a sul do Cairo, no Egito, informaram fontes oficiais.

No ataque, perpetrado por homens armados desconhecidos, morreram dois agentes e três recrutas da polícia, segundo fonte do Ministério do Interior citada pela agência oficial, MENA.

Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque.