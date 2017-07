Actualidade

O secretário de Estado da Defesa Nacional destacou hoje o papel que a Marinha portuguesa e a autoridade marítima nacional têm desempenhado no âmbito da segurança de fronteiras, considerando-o decisivo e reconhecido pelos parceiros de Portugal.

"O contributo que a Marinha portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional têm dado no quadro da cooperação com outras agências europeias e outros países europeus para a segurança do mar mediterrâneo e para controlo de fluxos migratórios, provenientes sobretudo do continente africano e médio oriente, é decisivo e tem sido reconhecido pela agência Frontex", afirmou Marcos Perestrello.

O governante falava após uma pequena cerimónia a bordo do navio NRP Tejo, que se prepara para a sua primeira missão no âmbito da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) no mar mediterrâneo.