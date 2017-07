Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural concluiu hoje o processo de contratação externa de vigilantes para o Museu Nacional de Arte Antiga, o que permitirá reabrir as salas encerradas da instituição, segundo fonte daquele organismo.

"Está concluída a contratação de cinco rececionistas, no âmbito do procedimento externo", a que se junta mais "um vigilante cedido pelo Museu Nacional dos Coches", num total de seis pessoas, disse à agência Lusa fonte da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Estas contratações são feitas pelo período de um mês, a partir da próxima terça-feira, "até 18 de agosto", altura em que serão reavaliadas, de acordo com as necessidades do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), e vêm responder à falta temporária de pessoal, na instituição, resultante sobretudo "de se encontrarem sete vigilantes de baixa médica", segundo a DGPC.