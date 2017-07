Actualidade

O colecionador José Berardo comprou a coleção de arte africana do artista plástico Euardo Nery (1938-2013) , composta por cerca de um milhar de peças, entre as quais máscaras, esculturas, cerâmicas, e outros objetos, revelou hoje o empresário à agência Lusa.

De acordo com o colecionador, a aquisição da coleção - na qual estão representadas 153 etnias dos povos africanos subsaarianos - estava a ser negociada com os herdeiros do artista há quatro anos, e foi efetivada esta semana, mas escusou-se a avançar os valores envolvidos na compra.

A coleção é também composta por tecidos, peças de mobiliário e instrumentos de música, destacando-se as máscaras e esculturas dos Camarões, Guiné Bissau, República Democrática do Congo (antigo Zaire), Costa do Marfim, Nigéria ou Guiné.