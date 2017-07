Actualidade

O Sporting de Braga e o Marítimo vão ter de esperar pelos resultados da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, para conhecerem os seus adversários na terceira ronda preliminar.

De acordo com o sorteio, hoje realizado em Nyon, Suíça, os bracarenses jogam a primeira mão fora, frente aos bósnios do Zeljeznicar ou aos suecos do AIK, com o Marítimo, que também fecha a eliminatória em casa, a jogar com os israelitas do Beitar Jerusalem ou os búlgaros do Botev Plovdiv.

Os jogos da primeira mão estão marcados para 27 de julho e os da segunda para 03 de agosto.