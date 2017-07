Actualidade

A quarta edição do Pôr do Sol nas Virtudes, no Porto, arranca hoje com a atuação do músico Norberto Lobo, que dá início a um ciclo de 11 concertos, programados pela Sonoscopia, em parceria com a Cooperativa Árvore.

As sessões acontecerão todas as sextas-feiras, a partir das 19:00, com mais de uma dezena de artistas a subir ao palco até 22 de setembro, com o primeiro a ser Norberto Lobo, que traz "Muxama", sexto disco de originais, lançado no final de 2016.

O guitarrista passou três meses, de março a maio, numa residência artística na Galeria Zé Dos Bois, em Lisboa, em que iniciou o processo de criação do novo disco.