Actualidade

O Governo vai avançar "até ao final deste mês" com a apresentação de regulamentos para o registo obrigatório de 'drones' superiores a 250 gramas, anunciou hoje o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, admitindo que "há muito a fazer".

"Os 'drones' é um tema que me preocupa bastante", afirmou o ministro Pedro Marques, no âmbito de uma audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Em resposta às questões do deputado do CDS-PP Hélder Amaral sobre o que está a ser feito no âmbito da regulamentação de veículos aéreos não tripulados ('drones'), o governante disse que vai avançar com o registo de 'drones', advogando que será "um instrumento de controlo importante".