Altice/Media Capital

O presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Carlos Magno, disse hoje à Lusa que a entidade já foi "formalmente notificada" por telefone do acordo sobre a compra da Media Capital pela Altice.

A Altice, grupo que comprou há dois anos a PT Portugal, anunciou hoje que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, numa operação que avalia a empresa em 440 milhões de euros.

"O presidente da ERC recebeu um telefonema do representante da Altice a informar sobre o fecho do acordo", disse Carlos Magno, adiantando que o grupo francês também já se manifestou disponível para responder a qualquer questão do regulador dos media sobre o negócio.