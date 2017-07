Actualidade

A Escola Americana de Estudos Clássicos, em Atenas, está a investigar as mortes violentas dos oitenta esqueletos com mais de 2500 anos, encontrados acorrentados na zona costeira de Faliro, no sul da cidade.

Os cadáveres foram encontrados de mãos atadas, nas costas ou no abdómen, tendo alguns os pés algemados ou a cara virada para o chão.

O local da descoberta, na zona do antigo porto grego de Faliro, foi usado como necrópole, do século VIII ao século V a.C., e não continha monumentos nem epígrafes com cerâmica ateniense elaborada, mas apenas jarras e urnas de crianças.