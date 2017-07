Actualidade

A organização da Comic Con Portugal anunciou hoje que o ator norte-americano Edward James Olmos marcará presença no evento a decorrer na Exponor, em Matosinhos, de 14 a 17 de dezembro.

Em comunicado, a Comic Com refere que o ator, conhecido pelo seu papel de comandante William Adama em "Battlestar Galactica", e que também participou em séries como "Miami Vice" e "Dexter", vai estar presente na área Cinema e TV do evento.

Edward James Olmos interpreta, ao fim de 35 anos, a mesma personagem em "Blade Runner 2049" - "Gaff" - e está no elenco do filme "The Predator" (2018).