Actualidade

A Academia Barroca Europeia de Ambronay regressa ao Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, com a ópera "Dido e Eneias", de Henry Purcell, no dia 24 de julho.

A apresentação conta com a direção do maestro e tenor Paul Agnew, que é co-diretor da academia para jovens cantores Le Jardin des Voix (O jardim das vozes) e já colaborou com várias orquestras internacionais, tendo interesse na formação de jovens músicos.

A Academia Barroca Europeia de Ambronay foi criada em 1993, e aposta na educação e profissionalização de novos músicos europeus na área da música barroca.