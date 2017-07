Wimbledon

O tenista croata Marin Cilic, sétimo cabeça de série, qualificou-se hoje pela primeira vez para a final de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o norte-americano Sam Querrey, 24.º pré-designado.

Campeão do Open dos Estados Unidos em 2014, Cilic garantiu a presença pela segunda vez na final de um 'major', ao bater Querrey, 'carrasco' do britânico Andy Murray, detentor do título, por 6-7 (6-8), 6-4, 7-6 (7-3) e 7-5, em duas horas e 57 minutos.

Na final, Cilic vai encontrar o vencedor do encontro entre o suíço Roger Federer, terceiro cabeça de série, e o checo Thomas Berdych, 11.º.