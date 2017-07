Actualidade

A SIBS retirou a notificação oficial de compra da Redunicre (negócio da aceitação de pagamentos com cartão da Unicre), considerando que atuação e exigências da Autoridade da Concorrência (AdC) ao longo do processo foram desproporcionadas.

Em setembro do ano passado, o grupo liderado por Madalena Cascais Tomé avançou com o processo formal de notificação à Autoridade da Concorrência, para a aquisição do negócio de aceitação de pagamentos com cartão da Unicre (designado de Redunicre).

O objetivo da SIBS era "passar a servir diretamente as empresas para as quais já assegura o processamento de transações através dos serviços que presta à Redunicre, e apostando numa área de negócio complementar à sua atividade e oferta na cadeia de valor das soluções de pagamento".