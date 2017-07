Actualidade

Cascais, Lisboa, 14 jul (Lusa) - Domingos Piedade, antigo presidente do conselho de administração da Circuito Estoril, empresa estatal que explora o Autódromo do Estoril, e Isabel Brazão, ex-administradora, foram hoje condenados a um ano de prisão, com pena suspensa, por abuso de poder.

O Tribunal de Cascais (distrito de Lisboa) condenou os dois gestores apenas pela prática de um crime de abuso de poder na forma continuada, absolvendo Domingos Piedade dos restantes seis e Isabel Brazão dos restantes três, e também considerou a ex-administradora inocente dos crimes de falsificação de documentos e peculato.

Na leitura do acórdão, que decorreu tarde, a juíza frisou que "em causa está a imagem da administração pública e dos seus princípios legais" e que as condenações dos arguidos estão relacionadas com "uso indevido de dinheiros públicos".