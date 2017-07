Pedrógão Grande

A Câmara de Pedrógão Grande informou hoje que não são necessárias mais roupas para as vítimas do incêndio que deflagrou a 17 de junho e provocou a morte de 64 pessoas.

"No âmbito das doações solidárias que tão generosamente têm sido dadas à população pedroguense por várias instituições e pessoas, na sequência do incêndio que [deflagrou] a 17 de junho, a Câmara Municipal de Pedrógão Grande vem comunicar que, presentemente, não são necessárias mais roupas, atendendo à tão generosa solidariedade nacional e internacional que nos tem chegado", lê-se no comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A autarquia reforça o seu "eterno e profundo agradecimento" ao povo português, no país e no estrangeiro, bem como a todas as instituições que têm ajudado Pedrógão Grande "a renascer".