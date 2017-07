Actualidade

A 'holding' de investimentos ARDMA, assinou no começo desta semana um contrato que prevê a aquisição de 59,09% das unidades de participação da Herdade da Comporta, sendo o objetivo transformar o espaço num 'resort' exclusivo.

Em nota hoje divulgada, a ARDMA, do empresário Pedro de Almeida, diz que a estratégia passa por desenvolver um 'resort premium', "mantendo e reforçando as características únicas da Herdade da Comporta, que a tornam um destino único e uma marca de referência no panorama internacional".

Pedro de Almeida, diz o texto da ARDMA, "optou por se apresentar no processo de venda através de sociedade por si totalmente detida, sem sócios, de modo a desenvolver uma estratégia de investimento que melhor defenda a preservação do património construído na Comporta e para manter flexibilidade nas decisões durante todo o processo de venda".