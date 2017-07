Governo

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou hoje, em Bragança, que a criação de uma Secretaria de Estado da Habitação no Governo "poderá ser um avanço, mas não chega".

"Nós reparamos que, na reformulação do Governo, agora surge uma Secretaria de Estado da Habitação. Gostamos de pensar que é um sinal de que aquilo que já discutimos e debatemos poderá ser um avanço, mas na verdade não chega, não está tudo ganho à partida por haver uma secretaria de Estado", afirmou.

Catarina Martins falava em Bragança, na apresentação dos candidatos do Bloco aos órgãos autárquicos locais, com a tónica na "exigência de regeneração urbana" e não apenas reabilitação.