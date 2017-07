Actualidade

As nadadoras Cheila Morais Vieira e Maria Beatriz Gonçalves alcançaram hoje um resultado histórico para a natação sincronizada portuguesa, ao superarem a barreira dos 70 pontos no dueto técnico dos Mundiais2017, que decorrem em Budapeste.

O dueto da Gesloures, que se estreou em campeonatos do mundo, somou um total de 71,7694 pontos, que lhe valeu o 33.º lugar da geral. As nadadoras portuguesas esperam agora melhorar este resultado na prova livre, a decorrer na segunda-feira.

"Estamos felizes, mas a nossa ambição leva-nos a querer mais, a sonhar com mais. Queremos sempre melhorar em pequenos detalhes e no dia 18, com o dueto livre, iremos tudo fazer para melhorar", afirmou a diretora técnica nacional Mariana Marques.