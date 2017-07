Actualidade

Os atletas portugueses David Lima, nos 100 metros, e Lorene Bazolo, nos 200 metros, obtiverem hoje no Meeting de atletismo de Madrid os mínimos para os Mundiais2017, a decorrerem de 04 a 13 de agosto em Londres.

David Lima foi a grande figura lusa no Meeting de Madrid, disputado no Complexo Desportivo Municipal Moratalaz, ao tornar-se o segundo português mais rápido da história, atrás de Francis Obikwelu.

Lima foi quinto classificado nos 100 metros com 10,25 segundos, mas antes, nas eliminatórias, o atleta já se tinha tornado no segundo português mais rápido de sempre, ao ser segundo classificado com 10,05 segundos, marca de qualificação para os Mundiais2017, para os quais já estava qualificado nos 200 metros.