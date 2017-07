Incêndios

O incêndio que lavrava desde hoje à tarde no Paul, concelho da Covilhã, foi dado como dominado às 23:17, mantendo-se no terreno 347 bombeiros apoiados por 110 viaturas, segundo os bombeiros.

Fonte do Comando de Operações de Socorro de Castelo Branco disse à agência Lusa que "o fogo está dominado em todo o seu perímetro e os meios mantém-se no terreno".

Este fogo deflagrou, às 14:56, na zona do Santuário da Nossa Senhora das Dores, na freguesia do Paul, tendo progredido para as freguesias vizinhas do Barco e da Coutada.