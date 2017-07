Autárquicas

O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à presidência da Câmara da Guarda nas eleições de 01 de outubro defende que a cidade mais alta do país deve voltar a apostar no bioclimatismo, rentabilizado as potencialidades ambientais.

Jorge Mendes disse no sábado à noite, na sessão de apresentação dos candidatos à autarquia, à Assembleia Municipal e à presidência da Freguesia da Guarda, que durante a campanha eleitoral irá defender o retomar do projeto "Guarda cidade bioclimática".

Segundo o candidato e ex-presidente do Instituto Politécnico da Guarda, a temática do bioclimatismo já esteve "em cima da mesa durante vários anos", mas foi abandonada e "ninguém sabe porquê".