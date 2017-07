Actualidade

O Presidente cubano, Raul Castro, declarou na sexta-feira que a linha dura de Washington para com Havana, decidida por Donald Trump, representa um "recuo" nas relações bilaterais, restabelecidas em 2015 após meio século.

"Os anúncios feitos pelo atual Presidente (...) significam um recuo nas relações bilaterais", disse Castro no final de uma sessão no parlamento cubano.

A poucos dias do segundo aniversário da reabertura da embaixada cubana em Washington, a 20 de julho de 2015, Raul Castro atacou no parlamento a política iniciada por Donald Trump que limita as viagens dos cidadãos norte-americanos a Cuba e impede negócios de empresas dirigidas por miliares cubanos, omnipresentes no setor do turismo.