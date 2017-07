Incêndios

O incêndio que lavrava desde sexta-feira à tarde no Paul, concelho da Covilhã, entrou em conclusão esta madrugada, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O fogo entrou em fase de conclusão às 03:15, encontrando-se ainda no local 297 operacionais, apoiados por 95 veículos, disse à Lusa fonte do CDOS.

Este incêndio deflagrou, às 14:56 de sexta-feira, na zona do Santuário da Nossa Senhora das Dores, na freguesia do Paul, tendo progredido para as freguesias vizinhas do Barco e da Coutada.