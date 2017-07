Actualidade

Mais de 600 obras, de 500 artistas de 35 países vão estar em exposição, a partir de hoje e até setembro, na 19.ª Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira, que homenageia a pintora Paula Rego.

Com o tema "Da Pop Arte às Trans-Vanguardas, Apropriações da Arte Popular", a bienal será inaugurada hoje, pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, no cineteatro daquela vila do Alto Minho, às 16:00.

No total, serão apresentadas ao púbico 51 obras da pintora, entre gravura, desenho e pintura, criadas no período de 1968 a 2001, pertencentes a coleções de fundações, museus e privados.