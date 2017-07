Marés Vivas

Os Scorpions regressam hoje a Portugal, depois da atuação em Lisboa, em junho de 2016, para tocarem os êxitos e promoverem o seu álbum mais recente, no segundo dia do Festival Marés Vivas, em Gaia, que arrancou na sexta-feira.

Os alemães, autores de temas como "Wind of Change", "Still Loving You" e "Rock You Like a Hurricane", voltam a Portugal e à Praia do Cabedelo, onde tocaram há oito anos, na edição de 2009, mas agora para apresentarem o seu álbum "Return to Forever", editado no início de 2015.

A banda de Klaus Meine e do guitarrista fundador Rudolf Schenker vai dividir o palco com os portugueses Amor Electro e Expensive Soul e com Lukas Graham, banda que partilha o nome com o vocalista.