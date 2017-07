Actualidade

O encenador italiano Pippo Delbono regressa hoje ao Festival de Almada, três anos depois de ter aberto o certame com "Orquídeas", agora com "Evangelho", criação elaborada sobre um pedido da mãe, no leito de morte.

"Evangelho" é representado às 21:00, na sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), em Lisboa, repetindo, no domingo, às 16:00, sessão que encerra a temporada 2016/2017 desta sala de espetáculos.

Comovente e íntima é, no mínimo, a explicação da obra pelo ator, encenador, realizador e dramaturgo que, com a companhia homónima, continua a fazer o luto da mãe, já presente em "Orquídeas", um espetáculo sobre as diversas formas de amor.