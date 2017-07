Actualidade

A peça "Um D. João Português", a forma que Luís Miguel Cintra encontrou para continuar a fazer teatro após o fecho da Cornucópia, é representada hoje, em Setúbal, no que o encenador designa por "segunda estação" do projeto.

"Um D. João português - O mar (e de rosas)", segunda etapa/estação desta via do encenador, será representada num contentor à beira Sado, no cais 3, do porto de Setúbal, a partir das 21:30, repetindo no domingo, à mesma hora.

A segunda estação da peça ocorre dois meses após a apresentação, no Montijo, da primeira parte do projeto, "Um D. João Português - Na estrada da vida".