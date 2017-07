Actualidade

O realizador alemão Wim Wenders, distinguido com Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural/2017, afirmou que se identifica com os princípios do galardão e sente-se honrado pela atribuição.

Em comunicado difundido pelo Centro Nacional de Cultura (CNC), que instituiu o Prémio em 2013, em cooperação com a organização não-governamental Europa Nostra e o Clube Português de Imprensa, o realizador afirma-se "profundamente grato".

"Estou profundamente grato por este prémio, porque me identifico com os princípios que lhe estão subjacentes", afirma o realizador de "Lisbon Story", filme que contou com a participação de Amália Rodrigues e a banda sonora do grupo Madredeus.