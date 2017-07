Actualidade

A cantora Dulce Pontes, que recentemente editou o duplo CD "Peregrinação", tem agendado um conjunto de concertos na Europa, com o compositor italiano Ennio Morricone, com o qual colaborou no álbum "Focus".

Os dois primeiros concertos estão agendados para a Arena de Verona, no nordeste de Itália, nos dias 30 e 31 de agosto. Antes a criadora de "Lusitana Paixão" apresenta "Peregrinação", no dia 26, em Viana do Castelo.

O duplo CD "Peregrinação" foi editado a 28 de fevereiro último, e marcou o regresso de Dulce Pontes aos estúdios de gravação.