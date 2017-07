Actualidade

A nona edição do festival Todos vai regressar à Colina de Santana, de 08 a 10 de setembro, para ajudar a "viajar pelo mundo sem sair de Lisboa", desta vez com um programa centrado no convívio.

Em comunicado, a organização do Todos - Caminhada de Culturas salienta as "interrogações, dúvidas, medos" que pautam a conjuntura mundial, justificando a decisão de apostar num programa centrado no convívio e na celebração, que combata "esse medo e desconfiança".

Um dos destaques da programação deste ano é o projeto "Palácio Passajar", que vai promover o encontro de quatro artistas convidados com um grupo de refugiados a viver em Lisboa, para uma exploração da "linha ténue entre estar suspenso realmente, e a suspensão a que a arte" convoca, nos dias 08, 09 e 10 de setembro, no Palacete Gomes Freire.