Actualidade

O romance inédito de Agustina Bessa-Luís "Deuses de Barro", escrito na sua juventude, vai ser publicado em novembro, pela Relógio d'Água, com prefácio da pintora Mónica Baldaque, divulgou a editora.

Até dezembro, a editora dirigida por Francisco Vale, prevê editar 45 títulos, entre os quais "Deus de Barro", obra da qual se perdeu o manuscrito, mas de que se encontrou o dáctilo-escrito, e que Agustina Bessa-Luís assinou com o pseudónimo de María Ordoñez.

Da escritora, nascida há 94 anos em Vila Meã, Amarante, serão publicados, em novembro, "O Manto", com prefácio de João Miguel Fernandes Jorge, "As Pessoas Felizes", prefaciado por António Barreto, além do inédito "Deuses de Barro"; em setembro, será publicdo "Vale Abraão", prefaciado pelo escritor António Lobo Antunes, em outubro, "Fanny Owen", com prefácio de Hélia Correia, "Os Meninos de Ouro", prefaciado por Pedro Mexia, e "O Mosteiro", com prefácio de Bruno Vieira Amaral.